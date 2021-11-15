استدعاء رسمي لأبيدال في قضية الاعتداء على لاعبة فرنسية!

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن إريك أبيدال قد تم استدعاؤه بشكل رسمي من قبل المدعي العام في منطقة فرساي من أجل أخذ أقواله في القضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو موند"، والتي أكدت أن أدلة جديدة ظهرت في القضية تورط أبيدال أكثر وتعقد من موقفه.

يأتي هذا بسبب امتلاك أبيدال لشريحة الاتصالات التي تستخدمها اللاعبة خيرة حمراوي، وهو الأمر الذي لا يجد المدعي العام مبررًا له.

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وتقاطع طريق حمراوي بأبيدال في صفوف برشلونة بينما كان مديرًا رياضيًا، حيث لعبت للنادي الكتالوني في صفوف فريق السيدات.

وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت القبض على زميلة حمراوي في بي آس جي، أميناتا ديالو، بتهمة التخطيط للاعتداء على حمراوي والذي حدث في الأيام الماضية من قبل رجلين ملثمين.

فيما بعد قامت الشرطة بإخلاء سبيل ديالو رغم ما تردد أنها خططت لهذا الاعتداء في سبيل التمكن من المشاركة أساسيًا مع فريقها باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن أبيدال يبتعد عن العمل الرياضي منذ رحيله عن منصب مدير الكرة في برشلونة في عام 2020.