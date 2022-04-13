مفاجأة .. كارتيرون رفض تدريب منتخب مصر من أجل الاتفاق!

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، عن رفضه لعرض رسمي من أجل تدريب منتخب مصر خلال الفترة الماضية، للاستمرار مع النواخذة.

كارتيرون ترك تدريب الزمالك خلال شهر مارس الماضي، ليتولى مهمة تدريب فريق نادي الاتفاق، لمحاولة إنقاذه من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

ما هي تفاصيل رفض كارتيرون تدريب منتخب مصر؟

المدرب الفرنسي قال لبرنامج "في المرمى": "تم التواصل معي خلال الأيام الماضية لتدريب منتخب مصر، ولكني رفضت العرض المقدم لي".

وتابع: "رفضت عرض منتخب مصر، لأنني مرتبط مع الاتفاق ولا يمكن أن أرحل عن الفريق في هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

باتريس واصل: "الاتفاق تعرض للظلم في مباراة النصر، بسبب القرارات التحكيمية التي أثارت الجدل، وهذا ما جعلني أنفعل بعد المباراة، ولاعبي النصر كانوا يشتكون للحكم، بالرغم من أننا تعرضنا لهذه الأخطاء".

كارتيرون مدرب الاتفاق لـ #في_المرمى : منذ أيام تلقيت اتصالاً لتولي تدريب منتخب مصر pic.twitter.com/yEo225X2B5 — العربية - في المرمى (@FilMarma) April 13, 2022

من الذي تولى مهمة تدريب منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، عن التعاقد مع المدرب الوطني إيهاب جلال؛ المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، من أجل تدريب الفراعنة خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

ورحل كيروش عن تدريب منتخب مصر، بعد فشله في الصعود إلى كأس العالم قطر 2022، بالخسارة على يد المنتخب السنغالي بركلات الترجيح.

وكانت هناك مفاوضات بين الاتحاد المصري وعدد من المدربين خلال الفترة الماضية لتدريب الفراعنة، وتم الاستقرار على إيهاب جلال في نهاية الأمر.

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