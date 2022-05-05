مفاجأة .. فنربخشه يفاوض النصر ويقترب من ضم أبو بكر

كشفت تقارير صحفية تركية، عن مفاجأة في مفاوضات نادي فنربخشه مع الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم فريق نادي النصر، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ما هي العروض التي يمتلكها فينسنت أبو بكر؟

الكاميروني فينسنت أبو بكر تألق بشكل لافت للنظر مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، وحصد لقب هداف البطولة، رغم عدم نجاح الأسود غير المروضة في التتويج باللقب.

وبحسب صحيفة "Actu Cmeroun" الكاميرونية فإن مسؤولي الروسونيري يراقبون أبو بكر منذ عدة أشهر، لينضموا لناديي وست هام وليستر سيتي الإنجليزيين الراغبين في الظفر بخدماته. اقرأ التفاصيل

وأشار موقع "l-frii" الفرنسي إلى أن نادي فنربخشه التركي دخل السباق للتعاقد مع الكاميروني فينسنت أبو بكر، خاصة وأن لديه تجربة سابقة في الدوري التركي رفقة بشكتاش. اقرأ التفاصيل

ما هي تفاصيل اقتراب فنربخشه من ضم أبو بكر؟

أكدت صحيفة "فوتوماك" التركية، على أن مسؤولي نادي فنربخشه يعملون بجد من أجل ضم أبو بكر لصفوف الفريق، خاصة في ظل المعاناة التي يعاني منها الفريق على مستوى الهجوم والتهديف.

وأضافت الصحيفة أن هناك معلومات مسربة بأن فنربخشه تقدم بشكل كبير في مفاوضاته مع نادي النصر، من أجل إقناع إدارته بالتخلي عن خدمات أبو بكر خلال الصيف المقبل.

نادي فنربخشه لديه الرغبة من أجل إنهاء كل إجراءات ضم فينسنت أبو بكر خلال أقرب وقت، وذلك قبل فتح باب فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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