مفاجأة .. طريقة واحدة تنهي الأزمة دون عقاب كنو والهلال!

كشف الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، عن الطريقة القانونية الوحيدة التي ستنهي أزمة محمد كنو لاعب وسط فريق نادي الهلال، دون توقيع أي عقوبة عليه أو على الزعيم، بالرغم من توقيعه لنادي النصر.

نادي الهلال كان قد أعلن عن تجديد عقد محمد كنو، وبعدها أصدر نادي النصر بيانًا يعلن فيه عن توقيع كنو معه، مطالبًا بدفع شرط جزائي يصل إلى 27 مليون ريال، متمسكًا بكافة حقوقه القانونية.

ونشر أبو هداية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها رأي قانوني، بأن هناك طريقة لعدم إيقاف كنو، وعقاب الهلال.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "المحامي والخبير بالقضايا الرياضية المصري محمد إسماعيل: لا إيقاف على كنو، ويتم تحصيل الشرط الجزائي لإنهاء مشروعية العقد!".

تغريدة أبو هداية تعني أنه في حالة تسديد نادي الهلال الشرط الجزائي للنصر، سينهي مشروعية العقد المبرم بين اللاعب والنصر، وبالتالي ستنتهي الأزمة نهائيًا.

💠 المحامي والخبير بالقضايا الرياضية المصري محمد اسماعيل : لا إيقاف على كنو ويتم تحصيل الشرط الجزائي لانهاء مشروعية العقد ‼️#قضايا_بلا_قوانين — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) January 9, 2022

وكانت بعض الآراء القانونية قد أكدت على أن اللاعب محمد كنو معرض للإيقاف لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 شهور، وحرمان نادي الهلال من تسجيل لاعبين لمدة فترتين.

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وتسبب كنو في الأزمة الدائرة حاليًا بين الهلال والنصر، حيث قام بالتوقيع مع بداية الفترة الحرة له لنادي النصر، ليعود إلى مسؤولي الهلال ويؤكد رغبته في الاستمرار مع الفريق الأزرق، ليوقع على عقود التجديد.