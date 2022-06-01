مفاجأة .. صلاح قد يرحل بالمجان لأحد خصوم ليفربول بالدوري الإنجليزي

اللاعب يفضل البقاء في إنجلترا

أصبح من حكم المؤكد بقاء النجم المصري محمد صلاح في ليفربول للموسم القادم، ولكن هل يعني ذلك استمراره مع الريدز لفترة أطول؟

اللاعب سبق أن خرج مؤخرًا قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، ليؤكد أنه مستمر في موسم 2022/2023 ولن يرحل هذا الصيف.

وهو ما أكده جيمس بيرس الصحفي في موقع "The Athletic" البريطاني، الذي كشف عن العديد من الكواليس بمستقبل صلاح.

هل يرحل صلاح بالمجان؟

قال الصحفي الإنجليزي في تقريره إن صلاح ملتزم بشكل كبير مع ليفربول، ولن يلتفت إلى أي عروض من كبار أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولكن المخاوف لدى ليفربول مستمرة لأن صلاح لن يستمر مع الفريق إذا لم يقم النادي بتقديم عرض محسن بشكل ملحوظ يقنع اللاعب بالبقاء.

🚨 NEW: Mo Salah is fully committed to Jurgen Klopp’s side for 2022-23 and is adamant his head won’t be turned by any of the other European heavyweights. #awlive [james pearce - the athletic] pic.twitter.com/Ao18biJGJM — Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 1, 2022

وأكد "بيرس" أنه لو فشل ليفربول في تقديم هذا العرض، سيرحل صلاح بالمجان والمفاجأة هي رغبته في الاستمرار بالدوري الإنجليزي، مما يعرض الريدز لخسارته لصالح أحد المنافسين.

كيف يحاول ليفربول الحفاظ على صلاح؟

أشارت بعض المصادر التي اعتمدت عليها "The Athletic" إلى أن ليفربول تقدم بعرض للتجديد لصلاح في شهر ديسمبر الماضي.

وتضمن العرض حصوله على زيادة تصل إلى 15% من راتبه الحالي، وهو ما جعل اللاعب يشعر بعدم تقديره بالشكل الكافي مقارنة بمكانته كأحد أهم نجوم الكرة العالمية.

وفي حالة عودة إدارة النادي الإنجليزي بعرض مقنع، سيوافق صلاح على تمديد عقده لمدة عامين فقط، حيث أبدى رفضه التام للتوقيع على عقد مدته أربع سنوات.

اقرأ أيضًا ..