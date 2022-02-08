مفاجأة سارة.. بنزيما يقود ريال مدريد أمام باريس

يقترب النجم الفرنسي كريم بنزيما من العودة إلى ريال مدريد بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة التي حرمته من المشاركة في الفترة الماضية.

وغاب اللاعب الفرنسي عن ريال مدريد في مباراة ربع نهائي الكأس ضد بيلباو، ثم مواجهة غرناطة أمس الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويستعد بنزيما للعودة للمشاركة مع الفريق في مواجهة فياريال السبت المقبل ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني.

ماذا كشفت التقارير بخصوص بنزيما؟

حسبما نشرت إذاعة "ديبورتيس كوبيه" الإسبانية، فإن كريم بنزيما سيعود يوم السبت المقبل في مواجهة فياريال بعدما عانى من مشاكل في أوتار الركبة منذ مباراة إلتشي الماضية.

وتمكن اللاعب من العودة للتدريبات يوم الجمعة الماضي، ولكن تراجع خطوة للوراء قبل مواجهة غرناطة يوم الأحد، وهو ما جعل أنشيلوتي يستبعده من القائمة التي تم الإعلان عنها السبت.

المهاجم الفرنسي سيستمر في المشاركة بالتدريبات الجماعية، للتواجد في مواجهة فياريال السبت واستعدادًا لملاقاة باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع.

ما هي أرقام بنزيما مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة؟

شارك النجم الفرنسي مع ريال مدريد هذا الموسم في 28 مباراة سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 9 آخرين.

ويعتلي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة مبتعدًا عن إشبيلية صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط.

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