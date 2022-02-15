مفاجأة سارة.. برشلونة يقترب من استعادة مهاجمه أمام نابولي

يقترب نادي برشلونة من استعادة مهاجمه، ممفيس ديباي بعد التقدم الملحوظ في عملية التعافي من إصابته قبل مباراة نابولي.

ويواجه برشلونة نظيره نابولي يوم الخميس القادم، على ملعب “دييجو أرماندو مارادونا”، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

ما هو الجديد بخصوص ديباي؟

ديباي كان أصيب في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليسرى، يوم 8 ديسمبر الماضي، خلال مباراة بايرن ميونخ، وبعد تعافيه من الإصابة عاد ولكنه خاض مباراتين وغاب من جديد للإصابة.

برشلونة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، نشر صورًا لـ ديباي يتدرب مع الكرة وبدونها، ليبدو أنه أصبح قريبًا العودة للعب من جديد.

ما هو موقف ديباي من العودة؟

كانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية ذكرت أن برشلونة لا يريد المخاطرة بديباي ولن يتعجل في عودة مهاجمه الهولندي.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لن يتعجل في الاعتماد على ديباي في مباراة الخميس ضد نابولي، مُشيرة إلى أن تشافي سيدفع به عندما يكون لائقًا للعب بنسبة 100%.

وشارك ديباي منذ وصل إلى برشلونة مطلع الصيف في 23 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

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