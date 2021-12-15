مفاجأة.. رئيس ليل لا يستبعد عودة هازارد!

لا يستبعد أوليفييه ليتانج رئيس نادي ليل الفرنسي إمكانية التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

ليل، حامل لقب الدوري الفرنسي، والحاصل على المركز الأول في مجموعته في دوري أبطال أوروبا، والذي يلعب دور الستة عشر أمام تشيلسي الإنجليزي، يرغب في استعادة هازارد خلال سوق الانتقالات في يناير المقبل.

واقترب ليل من بيع نجمه جوناثان إيكوني إلى فيورنتينا الإيطالي مقابل 15 مليون يورو، ويحتاجون إلى التعاقد مع جناح جديد لتخفيف خسارة إيكوني.

وسبق وأن لعب هازارد في صفوف ليل بين 2007 و2012، وقاد الفريق إلى الثنائية بتحقيق الدوري الفرنسي وكأس فرنسا في موسم 2010-2011.

ماذا قال رئيس ليل؟

أوليفييه ليتانج رئيس ليل سُئل عن احتمالية عودة هازارد من جديد إلى فريقه، وهي فرضية لم يستبعدها رغم تعقيدها.

وقال ليتانج في تصريحات لبرنامج "L'Équipe du Soir" الفرنسي: "عودة هازارد إلى ليل؟ ليس من المستحيل رؤيته هنا، سأذهب إلى إسبانيا إذا لزم الأمر".

وأضاف: "قد يبدو الأمر مستحيلًا، من الواضح أن هازارد لاعب رائع يتمتع بجودة عالية".

وتابع: "في الوقت الحالي هو لاعب في ريال مدريد، وتعاقده معه لا يزال ساريًا".

ما هو وضع هازارد في ريال مدريد؟

يلعب هازارد موسمه الثالث مع ريال مدريد بعد انتقاله الكبير من تشيلسي في صيف 2019 بقيمة تخطت 100 مليون يورو.

وبعد معاناته من الإصابات في أول موسمين، لم يتمكن هازارد من إقناع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالاعتماد عليه في الموسم الحالي بعد تعافيه الكامل من الإصابة.

ويتواجد هازارد حاليًا على قائمة انتقالات ريال مدريد في سوق الانتقالات في يناير، حيث يرغب النادي الملكي في التخلص من راتبه الكبير.

ومع ذلك، لا يمكن أن يقوم ليل بالصفقة إلى إذا خفض هازارد راتبه أو في صفقة إعارة، وذلك لأن خزائن بطل الدوري الفرنسي لا يمكنها تحمل دفع 40 مليون يورو لضم اللاعب.

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