مفاجأة.. برناردو سيلفا يطلب الانضمام إلى برشلونة!

النجم البرتغالي كان قد عرض نفسه على برشلونة من قبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية سابقة لدى لاعب متوسط ميدان مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، للانضمام لفريق برشلونة.

وتأتي تلك الأنباء بعد أيام قليلة من اهتمام الفريق الكتالوني بالنجم البرتغالي، وهو الذي ربما أن نراه بقميص البلوجرانا في الموسم المقبل.

فبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن سيلفا كان قد أبلغ مسؤولي برشلونة من قبل برغبته في اللعب في الفريق الإسباني.

ماذا عن رغبة برناردو السابقة؟

أوضح التقرير أن متوسط ميدان مانشستر سيتي المخضرم كان قد أبلغ برشلونة برغبته بالالتحاق بكتيبة الفريق الكتالوني، وذلك عند محاولة الأخير للتعاقد مع الجناح فيران توريس في شهر يناير الماضي.

حيث طالب سيلفا بهذه الفكرة وتم اعتبارها مزحة من قبل النجم البرتغالي، حتى أرسل بعدها رسالة لأحد المبعوثين من برشلونة آنذاك، مفادها أنه لا يمانع الذهاب للبلوجرانا.

كما ألمح وكيله جورج مينديش في أكثر من مرة أن برناردو سيلفا لا يمانع اللعب في إسبانيا، وهو الأمر الذي يتفق مع تلك السردية بأنه يود الرحيل إلى برشلونة.

ماذا عن رغبة برشلونة في الوقت الحالي؟

حتى الآن لا يعلم برشلونة ما هو موقفه المالي "النهائي" في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من إتمام بعض العمليات المالية وتدفق الأموال.

لكن عملية انتقال سيلفا إلى البلوجرانا لن تكون سهلة، لأنها تتوقف على بيع متوسط ميدان برشلونة الشاب فرينكي دي يونج، كما أن بيب جوارديولا كان قد ألمح من قبل أنه لن يترك برناردو يرحل بمبلغ قليل.

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