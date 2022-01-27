مفاجأة .. الهلال يقدم عرضًا للشباب لضم إيجالو!

كشفت تقارير صحفية، عن تقدم نادي الهلال بعرض إلى نادي الشباب، من أجل ضم المهاجم النيجيري أوديون إيجالو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

إيجالو يقدم مستوى مميز للغاية خلال الموسم الحالي رفقة الشباب، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 هدفًا، بالتساوي مع البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر.

الهلال يقدم عرضًا إلى الشباب لضم إيجالو

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قدم عرضًا إلى نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، يطلب فيه شراء عقد النيجيري أوديون إيجالو.

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه بهداف الدوري السعودي، بعد أن قدم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي دفع الشباب للتمسك به.

الصحيفة أكدت على أن الشباب رفض العرض المقدم من الهلال، ليتجه مسؤولي الزعيم إلى خيارات أخرى، من أجل اختيار الأفضل بينها.

لماذا يريد الهلال التعاقد مع إيجالو؟

يبحث نادي الهلال عن تدعيم صفوفه بمهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تعويض رحيل الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الفريق الذي رحل مؤخرًا.

الهلال أعلن منذ أيام قليلة، عن رحيل النجم الفرنسي جوميس، بعد مسيرة امتدت منذ صيف 2018، ليرحل في شتاء 2022، قبل نهاية عقده بستة أشهر.

ويستعد الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث سيلعب مباراة ربع النهائي، أمام الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وبطل تاهيتي، لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي ليواجه تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا.

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