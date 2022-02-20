مفاجأة .. الهلال تواصل مع موسيماني قبل تعاقده مع دياز

فجر تقرير صحفي مصري مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن تواصل مسؤولي الهلال مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري للتعاقد معه لخلافة ليوناردو جارديم، وذلك قبل التعاقد مع رامون دياز.

الهلال أقال المدرب البرتغالي عقب الخسارة أمام بطل إفريقيا 4-0 في مباراة الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية، ومن ثم أعاد دياز لتدريبه بموجب عقد يمتد لنهاية الموسم الجاري مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

ما هي تفاصيل محادثات الهلال مع موسيماني، وكيف رد المدرب الجنوب إفريقي؟

صحيفة اليوم السابع المصرية أكدت أن موسيماني كان ضمن المرشحين لتدريب الهلال عقب إقالة جارديم، خاصة بعد نجاحاته الكبرى مع العملاق المصري.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن المصدر أن أحد مسؤولي النادي السعودي تحدث مع السيدة مويرا وكيلة المدرب الجنوب إفريقي للحديث عن إمكانية التعاقد معه، وقد طلب منها ردًا سريعًا في ظل ازدحام جدول مباريات الفريق وحاجته للتعاقد مع مدرب جديد بسرعة.

الهلال تلقى إجابة مباشرة من وكيلة موسيماني، إذ أكدت استحالة إتمام التعاقد في الوقت الحالي لارتباط المدرب بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الأهلي، بجانب وجود مفاوضات جارية حاليًا بين الطرفين لتجديد هذا العقد، وهو ما دفع الهلال لتوقيع عقد مع دياز.

كيف كانت مسيرة موسيماني مع الأهلي؟

الأهلي فاجأ الجميع بالتعاقد مع مدرب صن داونز عقب رحيل مدربه السويسري رينيه فايلر، وقد حقق المدرب المميز نجاحًا مذهلًا مع الفريق، إذ قاده للفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين الأولى منهما على حساب الزمالك، وتوج معه كذلك بالميدالية البرونزية مرتين في كأس العالم للأندية.

موسيماني خسر لقب الدوري المصري لصالح الزمالك الموسم الماضي، ولكنه فاز بكأس مصر ولقبين للسوبر الإفريقي، بجانب قيادته الفريق في المراحل الأخيرة من الدوري موسم 2019-2020 والذي كان الفريق قد حسمه عمليًا لصالحه تحت قيادة فايلر.

وينتهي عقد موسيماني مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يُجدد رغم أن الطرفين دخلا في مفاوضات لتجديده منذ عدة أسابيع.

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