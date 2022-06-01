مفاجأة .. النصر يفاوض حارس آرسنال السابق

صفقة مجانية للعالمي حال نجاح الإدارة في إنهائها

قد تكون فرصة ذهبية متاحة أمام النصر السعودي للتعاقد مع حارس مميز خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل الأزمة التي عانى منها طوال الموسم الجاري.

العالمي في الموسم الجاري استقبلت شباكه 34 هدفًا، مقسمة بين الحارسين وليد عبد الله وأمين بخاري، بعدما تم الاستغناء في بداية الموسم عن الأسترالي برادلي جونز.

على مدار فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية الماضيتين، كانت حراسة مرمى النصر هي الشغل الشاغل لمسؤولي النادي، في ظل عدم قناعة الأغلبية بالحارس الأساسي وليد عبد الله، لكنهم لم يفلحوا في إنهاء هذا الملف إلى الآن.

تقارير سعودية كثيرة تحدثت عن حصول النادي العاصمي على توقيع محمد أبو جبل؛ حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، مشيرة إلى محاولة البحث عن عرض له للتخلص منه على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، في ظل اعتراض الجماهير عليه عند تسريب الخبر، وأخرى تنفي توقيعه بشكل رسمي.

النصر يفاوض حارس آرسنال السابق:

جمهور العالمي وإعلامه في ظل الاعتراض على ضم أبو جبل، طالبوا إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، بالبحث في ملاعب أوروبا، ويبدو أن هذا ما فعلته الإدارة بالفعل.

وفقًا لصحيفة "Napoli today" فإن النصر قدم عرضًا مغريًا للكولومبي ديفيد أوسبينا؛ حارس مرمى نابولي الإيطالي الحالي وآرسنال الإنجليزي السابق.

وأوضحت الصحيفة أن الحارس الكولومبي لديه عروض أيضًا من ريال مدريد وفياريال الإسبانيين، بجانب عروض من المكسيك.

عقد أوسبينا مع نابولي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، واحتمالية رحيله عن الفريق هي الأقرب وفقًا للظروف الحالية، لكن وجهته المقبلة لم تظهر ملامحها بعد.

ماذا قدم أوسبينا مع آرسنال ونابولي؟

صاحب الـ33 عامًا لعب للجانرز أربع سنوات من صيف 2014 إلى صيف 2018، ثم خرج بعدها معارًا لموسم واحد لنابولي، قبل أن يشتريه الأخير بصفة نهائية.

خلال الموسم الجاري مع الفريق الإيطالي، شارك الكولومبي في 33 مباراة، استقبل خلالها 28 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من 13 لقاء.

وبشكل عام مع نابولي، خاض 103 مباريات، استقبلت مرماه 96 هدفًا، وخرج من 39 مباراة دون أهداف.

أما مع الفريق الإنجليزي، فلعب 70 مباراة، استقبل 76 هدفًا، ولم يستقبل خلال 27 لقاء أي أهداف.

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