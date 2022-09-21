مفاجأة .. النصر قدم عرضًا للاتحاد لضم أحمد حجازي!

هل تحدث المفاجأة وينتقل حجازي إلى النصر؟

أكد الإعلامي الرياضي منار الشاهين، على أن نادي النصر كان يرغب في ضم المصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد، خلال الموسم الماضي 2021-2022.

ما هي تفاصيل رغبة النصر في التعاقد مع حجازي؟

خلال تصريحات عبر إذاعة "مكس إف إم" أكد منار الشاهين على أن نادي النصر لديه مشكلة في التركيز بمشاكله خارج الملعب، وهو الأمر الذي تسبب في عدم ظهوره بالشكل اللائق.

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Shahid Shahid

الشاهين قال: "طالما التركيز في متلازمة حمد الله فإن تفكيرهم سيظل خارج الملعب"، وقاطعه زميله الإعلامي وليد الزهراني موجهًا له سؤالًا: "من الذي أخرج النصر خارج الملعب؟".

منار رد على الزهراني قائلًا: "نعرف جيدًا خلف الكواليس أن إدارة النصر قدمت حمد الله لنادي الاتحاد مع خصم 50% من رواتبه، مقابل الحصول على أحمد حجازي وتم الرفض".

ومن المقرر أن تُقام مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد يوم 2 أكتوبر المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

هل يحاول النصر ضم حجازي مرة أخرى؟

ينتهي عقد أحمد حجازي مع نادي الاتحاد بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، حيث سيدخل الفترة الحرة خلال شهر يناير المقبل.

ويحق لحجازي التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل دون العودة لإدارة الاتحاد، إلا في حالة تجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة.

وقد نرى محاولات من جانب مسؤولي النصر لإقناع حجازي بالتوقيع في يناير المقبل، للانتقال إلى العالمي في صفقة انتقال حر.

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