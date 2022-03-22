مفاجأة .. الكشف عن نصيحة أرتيتا لتشافي قبل ضم أوباميانج!

تعتبر صفقة انتقال بيير أوباميانج من آرسنال إلى برشلونة، من أهم الصفقات وأكثرها تأثيرًا بفترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانضم صاحب الـ32 سنة للفريق الكتالوني بالمجان في يناير، بعد اتفاقه مع آرسنال على إنهاء عقده بالمجان.

وغادر اللاعب في ظل ظروف قاسية وخلافات مع المدرب ميكيل أرتيتا، حيث تم تجريد الجابوني من شارة القيادة بعد سلسلة من الأخطاء الانضباطية.

وقرر المدرب الإسباني التخلي عن اللاعب، بعدما شعر أنه لم يعد قادرًا على الدفاع عنه، مطالبًا باقي اللاعبين بالالتزام التام.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشافي قام بالاستفسار عن شخصية أوباميانج قبل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

واستعان مدرب برشلونة بطرف ثالث، من أجل معرفة بعض التفاصيل حول سلوك أوباميانج وأخلاقياته، لتكون المفاجأة بأن أرتيتا نصح تشافي بضمه.

وقالت الصحيفة إن مدرب آرسنال وضع مشاكله مع الدولي الجابوني جانبًا، ونصح النادي الكتالوني بالتوقيع مع اللاعب، لأنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه في الملاعب الأوروبية.

يذكر أن أوباميانج نجح في تسجيل 9 أهداف في 11 مباراة منذ انتقاله لبرشلونة، وأحرز ثنائية في الفوز الأخير على ريال مدريد 4/0 الأحد الماضي.

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