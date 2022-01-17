مفاجأة .. الكشف عن سبب تتويج ميندي بجائزة "ذا بيست" رغم تعادل نقاطه مع دوناروما

حصد الحارس السنغالي، إدواردو ميندي جائزة أفضل حارس في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جاء هذا في حفل جوائز الاتحاد الدولي الخاص بالجوائز السنوية المستحدثة التي توزع تحت اسم "ذا بيست".

حارس البلوز (24 نقطة) حاز على الجائزة بعد التفوق على مانويل نوير الذي أتى في المركز الثالث (12 نقطة) وجانلويجي دوناروما في المركز الثاني (24 نقطة) مساويًا لنقاط السنغالي.

ما السبب وراء تتويج ميندي؟

بحسب قواعد الجائزة، فإن في حالة تساوي النقاط المعيارية يكون الفيصل هو فوز من يتفوق في تصويت كباتن المنتخبات الوطنية وهو ما حسمه منيدي لمصلحته بنيله 598 نقطة منهم مقابل 565 نقطة لدوناروما.

أما باقي فئات التصويت فتفوق دوناروما لدى تصويت مدربي المنتخبات الوطنية والاعلاميين بينما تفوق ميندي لدى تصويت الجمهور المباشر الى وكباتن المنتخبات.

ما هي الجوائز الأخرى؟

الحفل شهد حصول روبرت ليفاندوفسكي لجائزة أفضل لاعب، بعد موسم رائع ويحافظ على لقبه بالإضافة إلى تساويه مع كريستيانو رونالدو كأكثر من حقق اللقب الذي استحدث عام 2016 بواقع جائزتين لكل منهما.

في الوقت نفسه فازت جماهير الدنمارك وفنلندا بجائزة أفضل جماهير في العام بالمناصفة، بعد واقعة سقوط كريستيان إريكسن في أرض مواجهة الفريقين بكأس الأمم الأوروبية.

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