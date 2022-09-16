مفاجأة .. الأهلي مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية!

الظروف الصعبة مازالت تطارد الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، عن أن النادي الأهلي مهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية السعودي، وذلك بعد هبوطه إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

لماذا قد يهبط الأهلي إلى الدرجة الثانية؟

الرشيدي قال خلال تصريحات لبرنامج "سوالف رياضية" عبر قناة 24 الرياضية: "الأهلي مهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب الديون المالية".

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وتابع: "في حالة عدم سداد المستحقات الموجودة عليه، سيقرر فيفا هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الثانية، ولذلك الإدارة استعانت بالسويسري جيان المحامي الكبير".

عايد أضاف: "الأهلي استشار السويسري جيان، ووضعت كل الأمور أمامه، والإدارة الحالية وجدت أن الوضع المالي صعب جدًا".

الأهلي يمر بأصعب فتراته!

منذ أن هبط الأهلي إلى دوري يلو للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، وهو يمر بظروف لا يُحسد عليها، حيث لم ينجح الفريق في تحقيق سوى انتصار واحد من 4 مباريات.

الراقي تعادل في مباراتين وخسر مباراة وفاز في مباراة، ليجد نفسه في منتصف جدول ترتيب دوري يلو.

كما أن هناك عدم استقرار إداري، بعدما قدم ماجد النفيعي رئيس الأهلي السابق استقالته، وعدم قدرة وليد معاذ الرئيس الحالي على مجاراة الظروف الصعبة للنادي حاليًا.