مفاجأة .. إعلامي يكشف حكم فيفا: النصر مطالب بدفع 80 مليون لحمد الله

النصر انتصرمحليًا، فهل سيخسر قضيته الدولية؟

يبدو أن ارتفاع مستوى المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، في مباراة الليلة أمام الباطن، يرجع لبشارة تلقاها بخصوص القضية المرفوعة ضده من قبل ناديه السابق النصر أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

لماذا قدم النصر شكوى ضد حمد الله؟

العالمي فسخ عقد المهاجم المغربي في نوفمبر 2021، بعد عامين ونصف من التعاقد معه، من طرف واحد، وأوضح في بيان رسمي، أن القرار جاء لأسباب قانونية وشرعية، لكن لم يكشف عنها.

Shahid

عقبها، لجأ النصر للفيفا للفصل في الخلافات المالية بينهما، بجانب شكوى محلية قدمها أمام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

القضية لا تزال منظورة أمام فيفا، ولم يصدر بها أي حكم رسمي بعد، فيما أصدرت لجنة الاحتراف حكمها..

الشكوى التي قُدمت أمام لجنة الاحتراف ترجع لحصول النصر على تسجيلات صوتية، تجمع حمد لله بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، يحرضه على الرحيل عن العالمي، خلال فترة سريان عقده.

وبعد التأكد من صحة التسجيلات، قررت اللجنة إيقاف حمد الله أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، لكن تم تعليق عقوبة حمد الله بقرار من مركز التحكيم الرياضي بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من النظر في الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد على عقوبات لجنة الاحتراف.

"فيفا سيحكم لصالح حمد الله"

الإعلامي الرياضي أحمد آل مفرح كشف عن القرار المرتقب من الاتحاد الدولي في القضية، مؤكدًا أنه سينصف حمد الله.

وأوضح الإعلامي أن حكم فيفا سيأتي لصالح حمد الله، لعدم ثبوت وجود أسباب مشروعة تسمح للنصر بفسح العقد من طرف واحد.

وأكد آل مفرح أن التعويض الذي سيدفعه العالمي للمهاجم المغربي يصل لـ80 مليون ريال.