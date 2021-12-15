مفاجأة .. استبعاد طارق حامد من منتخب مصر ليس فنيًا!

فجر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن مفاجأة في استبعاد طارق حامد لاعب وسط الزمالك عن صفوف الفراعنة، من جانب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب.

طارق حامد كان أحد العناصر الأساسية بصفوف منتخب مصر خلال السنوات الأخيرة، ولكن كيروش قام باستبعاده من قائمة الفراعنة التي تشارك في بطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر.

وخلال تواجده بالاستوديو التحليلي لمباراة مصر وتونس، عبر قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية، قال حسن: "بحسب معلوماتي، استبعاد طارق حامد منتخب مصر ليس لسبب فني، بل هناك سبب آخر".

الصقر تابع: "لدي معلومات بأن استبعاد طارق حامد من صفوف منتخب مصر ليس بسبب عدم قناعات فنية، ولكن قرار من كيروش بسبب اعتراضه على عدم الاشتراك خلال إحدى المباريات".

قائد منتخب مصر السابق واصل: "طارق حامد غضب بعد عدم المشاركة في إحدى المباريات، ليقرر كارلوس كيروش بعدها عدم ضمع لصفوف المنتخب المصري".

المنتخب المصري خسر في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021 على يد نظيره التونسي بهدف دون رد، ليلعب على المركز الثالث أمام الخاسر من مباراة الجزائر وقطر.

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بعذ الجماهير أبدت غضبها من قرار كيروش باستبعاد طارق حامد قبل بطولة كأس العرب، خاصة وأنه كان أحد العناصر الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في صفوف الفراعنة خلال السنوات الماضية.