لا تزال عمليات البحث جارية من قبل جمهور الكرة السعودية، وخاصةً جمهور نادي النصر، بشأن الأسباب التي دفعت الإدارة لفسخ عقد المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق.

بشكل مفاجئ .. فسخ عقد حمد الله:

وسط انشغال الجميع أمس الثلاثاء، بنهائي دوري أبطال آسيا، بين الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، تفاجأت الجماهير بإعلان العالمي فسخ عقد المهاجم المغربي، بشكل مفاجئ.

البيان الرسمي الصادر من إدارة مسلي آل معمر، لم يذكر الأسباب تحديدًا، إنما ذكر أنه لسبب قانوني مشروع. (طالع التفاصيل)

وسبق هذا الإعلان قيام اللاعب بحذف كل ما يتعلق بالعالمي من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وإلغاء متابعة النصر.

إداري النصر السبب:

الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل كان قد أثار الجدل بالأمس، عندما علق على فسخ العقد بأن كرامة المواطن السعودي خط أحمر، ليثير عديد التساؤلات.

ووفقًا لصحيفة "البلاد" السعودية فإن تصرف حمد الله مع أحد إداريي النادي، وراء قرار إدارة آل معمر المفاجئ.

وأشارت الصحفية إلى أن المهاجم المغربي قام بإرسال رسائل إلى أحد الإداريين، تلفظ بها بألفاظ لا تليق، مما دفع الإدارة للاستغناء عنه.

حمد الله يسخر من النصر:

في صباح يوم إعلان فسخ عقد اللاعب مع العالمي، كان قد أغضب الجماهير بسخريته من موعد المران الصباحي للفريق.

وظهر حمد الله في فيديو رفقة الثنائي وليد عبد الله وعبد الرحمن العبيد، مستنكرين بطريقة ساخرة إقامة تدريبات الفريق في التاسعة صباحًا، مطالبين بإقامتها في السادسة أو الثالثة صباحًا. (طالع التفاصيل)

ماذا قدم حمد الله مع النصر؟

المغربي انضم للعالمي في صيف عام 2018 قادمًا من الريان القطري، وكان من المفترض أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وخلال هذه الفترة، مثل حمد الله النصر في 107 مباراة، سجل خلالها 112 هدفًا، وصنع 24 آخرين.

أما على مستوى البطولات، فحصد لقب الدوري 2019، ولقبي كأس الملك 2020 و2021.

وعلى مستوى الألقاب الفردية، حصل المغربي على جائزة هداف الدوري السعودي موسمين متتاليين، وفي موسمه الأول توج هدافًا تاريخيًا لموسم واحد بالدوري السعودي برصيد 34 هدفًا.

لكن منذ الموسم الماضي، بدأ اللاعب في افتعال عديد المشكلات والأزمات، وتوترت علاقته كثيرًا بجماهير ومسؤولي النادي.

اقرأ أيضًا..

ما بين "نهاية مستحقة" و"خسرنا نحن لا أنت" .. ردود فعل فسخ عقد حمدالله مع النصر

بطريقة فجة .. ابن شقيقة حمد الله يضعه في موقف محرج أمام الجمهور

هيا استعدوا .. حان الآن موعد الشجار الموسمى بالكرة السعودية!