مفاجأة .. ميسي يتراجع ويقرر البقاء في برشلونة

ميسي مستمر لموسم إضافي على الأقل

تراجع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن قراره بالرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال الصيف الجاري وسوف يعلن موقفه الرسمي قريبًا.

ميسي أرسل طلبًا رسميًا لإدارة برشلونة بفسخ تعاقده مجانًا والرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الجارية.

برشلونة متمسك بدفع ميسي 700 مليون يورو إن أراد الرحيل، بينما البرغوث يرى أنّه يمتلك حق المغادرة بالمجان.

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وبحسب قناة TyC الأرجنتينية، فإنّ ليونيل ميسي يرفض الاتجاه إلى المحكمة لأجل الرحيل عن برشلونة بصورة مجانية، ولذلك يفضل البقاء لعام إضافي والمغادرة في صيف 2021.

وذكرت القناة أنّ ميسي لا يرغب في تعقيد الأمور في برشلونة ولذلك فإنّه سوف يعلن قراره الرسمي خلال عدة ساعات ويحسم الجدل.

وأكدت أنّه بنسبة 90% سوف يُصدر البرغوث بيانًا رسميًا خلال عدة ساعات يؤكد أنّ موسم 2020-2021 هو الأخير له مع برشلونة وسوف يعود للتدريبات خلال الأيام المقبلة.

وكان خورخي ميسي قد اجتمع مع رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، لكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق حول الأمر.

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي مستعد لدفع راتب سنوي لميسي يصل إلى 50 مليون يورو بجانب مكافأة 250 مليون يورو حينما يرحل إلى نيويورك سيتي، وذلك حال رحل البرغوث عن القلعة الكتالونية بالمجان.