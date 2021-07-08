مفاجأة.. ميسي لن يذهب مع برشلونة إلى القدس الشرقية

بفرمان من رونالد كومان..

لن يسافر ليونيل ميسي رفقة برشلونة إلى القدس الشرقية لمواجهة فريق بيتار الإسرائيلي، وذلك بناء على قرار من المدرب رونالد كومان.

ويتواجد حاليًا ميسي رفقة منتخب الأرجنتين وسيخوض نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل يوم الأحد المقبل، ثم بعد ذلك سيتحصل على إجازة لمدة ثلاثة أسابيع.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ميسي يفترض أن ينضم مجددًا إلى تدريبات برشلونة استعدادًا للموسم الجديد يوم 2 أغسطس المقبل.

كومان يفضل أن يتدرب ميسي وحده في الأيام الأولى بمعقل تدريبات النادي الكتالوني، حتى يكون جاهزًا لمباراة يوفنتوس الودية يوم 8 أغسطس.

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هكذا، لن يتواجد البرغوث في رحلة برشلونة إلى ألمانيا التي سيلاقي شتوتجارت خلالها وديًا، ولا بعدها في مباراة بيتار المقرر لها يوم الرابع من أغسطس.

ويتوقف تنفيذ هذا السيناريو على ما سيحدث في الأيام المقبلة لبرشلونة بخصوص تجديد عقد صاحب الـ33 عامًا، حيث لا يمكن التجديد رسميًا بسبب أزمة سقف الرواتب.

الجدير بالذكر أن عقد ميسي قد انتهى بالفعل مع برشلونة بنهاية شهر يونيو الماضي، وهو الآن بدون نادٍ حتى إشعار آخر، مع تأكيدات الصحف على رغبته في التجديد مع البلوجرانا.