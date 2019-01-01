مفاجأة - مويس كان قريبًا من ضم ماجواير إلى مانشستر يونايتد منذ 6 سنوات

مويس كان قريبًا من ضم ماجواير حين كان مدربًا لمانشستر يونايتد ولكنه شعر بعدم الاحتياج إليه

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قال ديفيد مويس المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إنه كان قريبًا من التعاقد مع هاري ماجواير في 2013 حين كان مدربًا للشياطين الحمر.

وكان مويس قد أشرف على تدريب المان يونايتد لموسم واحد خلفًا للسير أليكس فيرجسون وبترشيح منه، قبل أن تتم إقالته في نهايته.

وحول ذلك، قال المدرب الأسكتلندي إن هاري ماجواير يمتلك موهبة كبيرة منذ أن كان لاعبًا صاعدًا، بصورة لفتت انتباه إدارة الفريق له منذ 6 سنوات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وأضاف: "كنا قريبين من التعاقد مع هاري ماحواير في 2013 بعد مراقبة له عن قرب، ولكننا تراجعنا نظرًا لشعورنا أنه ليس من حاجات الفريق الأساسية في هذا الوقت"

وتابع: "خلال السنوات التي مرت منذ تلك الواقعة بات ماجواير أكثر خبرة وشراسة وقوة وأصبح أحد أفضل المدافعين في العالم في الوقت الحالي"

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يذكر أن هاري ماجواير قد بات أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم بعد انتقاله إلى الشياطين الحمر، محطمًا بذلك رقم فيرجيل فان دايك.