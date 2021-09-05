مفاجأة مدوية في خيارات النصر لقائمة دوري أبطال آسيا

النصر يستعد لمواجهة تراكتور الإيراني

يستعد النصر السعودي لمواجهة تراكتور الإيراني في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وقد استقر المدرب مانو مينيزيس على قائمة الفريق القارية والتي شهدت مفاجأة مدوية حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

لوائح الاتحاد الآسيوي تمنح الحق لكل نادٍ بقيد 4 لاعبين أجانب بينهم واحد آسيوي في قائمته لدوري أبطال آسيا، ولذا تُجبر أندية الدوري السعودي على التضحية بثلاثة لاعبين أجانب وعدم قيدهم قاريًا رغم تواجدهم في القائمة المحلية لسماح الاتحاد السعودي للأندية بتسجيل 7 لاعبين أجانب.

ما هي المفاجأة المدوية في اختيارات النصر لقائمته الآسيوية؟

الرياضية أوضحت أن المدرب البرازيلي استبعد مواطنه لاعب الوسط أنسيلمو من قائمة النصر لدوري أبطال آسيا لعدم جاهزيته للعب من الناحية البدنية.

النصر واجه الفيصلي وديًا اليوم الأحد وقد غاب أنسيلمو عن اللقاء لأنه غير جاهز بدنيًا، ويبدو أن إعداد اللاعب بدنيًا للمشاركة في المباريات سيتطلب بعضًا من الوقت.

الصحيفة أوضحت أن المعد البدني للنصر أوصى مينيزيس بعدم تسجيل أنسيلمو قاريًا وقد استجاب المدرب البرازيلي واستبعده بالفعل في مفاجأة مدوية خاصة بعدما قاتل النادي بشراسة ليضمه في آخر أيام سوق الانتقالات.

أنسيلمو كان قريبًا من النادي الأهلي في بداية الميركاتو الصيفي قبل أن يتدخل الاتحاد ويُصبح اللاعب قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميصه، تدخل النصر في الأيام الأخيرة وبعد انطلاق الدوري السعودي قلب الموازيين وحول وجهة اللاعب من جدة إلى الرياض بعد صراع مثير بين الناديين.

النصر فسخ عقده لاعبه بيتروس ليُسجل أنسيلمو في قائمته المحلية، ولذا يأتي قرار استبعاده آسيويًا صادمًا للجميع خاصة أن النادي ضمه لتحسين جودة الوسط وأنه يستطيع الاستفادة منه في المباريات بعد دور الـ16.

من هم رباعي النصر الأجنبي في دوري أبطال آسيا؟

الرياضية أكدت أن المدرب البرازيلي استقر على الرباعي الأجنبي الذي سيُقيده في قائمة النصر لدوري أبطال آسيا، وتحديدًا للمراحل الإقصائية من نسخة 2021.

ويتصدر عبد الرزاق حمدالله قائمة النصر في آسيا رغم إيقافه وغيابه عن مباراة دور الـ16 أمام تراكتور، ومعه اختار المدرب الثلاثي الجديد أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وجلال الدين ماشاريبوف.

مينيزيس استبعد أنسيلمو ومعه المصاب بيتي مارتينيز والمدافع راميرو فونيس موري.

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