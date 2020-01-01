مفاجأة | لويس سواريز خطط لمغادرة برشلونة في الصيف

هل يرحل لويس سواريز بنهاية الموسم الجاري عن برشلونة؟

كشف سيباستيان أبريو، لاعب منتخب أوروجواي السابق، أنّ لويس سواريز، مهاجم برشلونة، اتفق معه على العودة إلى فريق ناسيونال بنهاية الموسم الجاري.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي.

وقال أبريو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "في ديسمبر 2019، رحل ألفارو جوتيريز عن تدريب ناسيونال وكنت مرشحًا لتدريب الفريق، وجلست مع لويس سواريز وأخبرته بالأمر".

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وتابع: "لويزيتو تحدث معي وأخبرني أنّه لن يستطيع الرحيل في يناير، وأنّه سيتحدث مع زوجته صوفي حول فكرة العودة إلى أوروجواي في الصيف لأنّه لن يتردد في اللعب لصالح ناسيونال لو كنت أنا المدرب".

أبريو أوضح أنّ فكرة قيادته ناسيونال كانت رائعة ومحفزة وتحدي كبير بالنسبة له لكن الأمر لم يتم، مشير ًا إلى أنّ التعاقد مع جوستافو مونيا كان قرارًا صائبًا.

سواريز بدأ مسيرته الكروية في ناسيونال وتصعد للفريق الأول في 2005 قبل أن يرحل بعد عام إلى الدوري الهولندي.

وتعرض مهاجم برشلونة لإصابة في مطلع العام الجاري أبعدته عن الملاعب حتى فترة توقف البطولات في مارس الماضي.