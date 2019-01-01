مفاجأة .. كونتي يطلب لم شمله بمهاجمه السابق في تشيلسي

مدرب الأفاعي يدرس استغلال موقف مهاجمه السابق الصعب في غرب لندن

أكدت العديد من الصحف الإيطالية، أن مدرب إنتر أنطونيو كونتي، طلب من المدير التنفيذي للنادي بيبي ماروتا، التوقيع مع مهاجمه السابق في تشيلسي أوليفييه جيرو في الميركاتو الشتوي المنتظر.

وأفادت صحيفة "توتو سبورت"، أن الإصابة التي تعرض لها أليكسيس سانشيز، وعلى إثرها سيغيب عن الفريق لفترة طويلة، جعلت كونتي يحول أنظاره للمهاجم الفرنسي الذي عمل معه لمدة ستة أشهر في "ستامفورد بريدج"، قبل أن ينفصل المدرب عن ناديه السابق اللندني.

وأوضح المصدر أن كونتي دعا ماروتا لاستغلال حالة التوتر التي يمر بها جيرو مع البلوز، لضمه في يناير، بدلاً من الانتظار لفصل الصيف، وذلك بالتزامن مع التصريحات التي اعترف خلالها صاحب الـ33 عامًا، بأنه لن يتردد في مغادرة تشيلسي، إذا استمر وضعه الحالي كما هو عليه لبداية العام الجديد.

وبعد مساهمته في فوز الفريق بلقب اليوربا ليج الموسم الماضي، وقبلها فاز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018، وجد نفسه مهمشًا منذ تولي فرانك لامبارد الدفة الفنية للفريق خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري، حيث تّحول لمجرد مهاجم بديل لليافع الإنجليزي تامي آبراهام، الذي يلعب بصفة أساسية مع سوبر فرانك.

🗣 بوفون عن نيمار: "أتحدث معه دائمًا، قلت له كيف بلغت الـ26 دون أن تفوز بالكرة الذهبية حتى الآن!"



"كان يجب أن يفوز بها حتى مع وجود ميسي ورونالدو، لا يجب أن ينتظر اعتزالهما، لأنه بنفس قوتهما!"



تتفق/تختلف؟ 👀 pic.twitter.com/P6fGijzIii — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 15, 2019

وكان جيرو قد انتقل إلى صفوف تشيلسي في شتاء 2018 قادمًا من آرسنال في صفقة غير معلومة، وخلال هذه الفترة سجل مع الفريق 19 هدفًا من مشاركته في 62 مباراة في مختلف المسابقات، والأهم من ذلك أنه فاز بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.