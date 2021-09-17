مفاجأة .. كرويف راهن على كومان منذ 18 سنة !

هل يستمر الهولندي مع برشلونة؟

يبدو أن فكرة تعاقد برشلونة مع المدرب الهولندي رونالد كومان لم تكن جديدة على النادي الكتالوني، بل ظهرت للمرة الأولى منذ 18 سنة.

الهولندي جاء إلى برشلونة العام الماضي، وفاز مع الفريق بكأس ملك إسبانيا، وهناك تكهنات حول إمكانية إقالته هذا الموسم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن يوهان كرويف أسطورة النادي كان يؤمن بنجاح كومان في حالة توليه منصب المدير الفني للفريق في عام 2003.

وجاء ذلك خلال الحملة الانتخابية للنادي التي فاز بها جوان لابورتا، حيث كان يؤمن كرويف وبيب جوارديولا أيضًا، بأن كومان هو الأنسب لنجاح المشروع.

وعندما سئل كرويف في 12 يونيو من نفس العام عن إمكانية قدوم كومان أجاب:"الجميع يحبه، ولكن لا توجد مفاوضات وأياكس غير مستعد للتخلي عنه في الوقت الحالي".

كرويف لم يكن وقتها جزءًا من أي ترشيح رسمي في الانتخابات، لكن الجميع كان يعرف أنه من أكبر المؤيدين للابورتا، وكان من المقربين له بتلك الفترة.

جوارديولا كذلك كان يعمل بمنصب مدير الرياضة، وأراد تعاقد برشلونة مع كومان، وسط ترشيحات أخرى بقدوم ماركو فان باستن وفرانك ريكارد وجوس هيدينك.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن في ذلك الوقت كان يعمل كومان في أياكس أمستردام الهولندي، ولديه عام واحد على نهاية عقده.

أياكس كان سيطلب مبلغًا من أجل السماح له بالرحيل، ولكن برشلونة لم يحاول التفاوض معه بشكل رسمي، رغم رهان كرويف عليه.

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وفي النهاية وبعد سلسلة من التفكير والمفاضلة بين المرشحين، تم اختيار ريكارد كمدرب للفريق وتم تقديمه بعد ثمانية أيام من الاقتراع بعملية الانتخابات.