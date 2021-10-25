مفاجأة كبرى .. أسطورة الاتحاد يخلف حسين عبد الغني في النصر

حسين عبد الغني مرشح للإقالة

فجر الإعلامي سلطان الحارثي مفاجأة كبرى حول الرجل المرشح لخلافة حسين عبد الغني في منصب المدير التنفيذي لفريق كرة القدم في نادي النصر.

عبد الغني كان قد تعرض لانتقادات كثيرة بعد اعتدائه على المدافع علي البليهي عقب نهاية مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وقد تحدث بعض الإعلاميين والنقاد الصحفيين النصراويين عن الحادثة وأشاروا إلى ضرورة أن يشغل هذا المنصب رجل يستطيع السيطرة على غضبه وانفعالاته ليعمل على احتواء اللاعبين.

الحارثي قال عبر حسابه الرسمي على تويتر أن حسين عبد الغني سيرحل عن منصبه في النصر، مشيرًا إلى أن أسطورة الاتحاد "محمد نور" المرشح الأبرز ليكون خليفته في النادي العاصمي.

عبدالغني سيرحل!!

هل يكون محمد نور بديلاً….؟!

ربما!! ولكن أين أبناء نادي #النصر #النصر_الاتفاق — سلطان الحارثي (@s_alharthi11) October 24, 2021

إذ كتب "عبدالغني سيرحل!! هل يكون محمد نور بديلاً….؟! ربما!! ولكن أين أبناء نادي النصر".

يُذكر أن مسيرة نور كلها كانت بين جدران نادي الاتحاد باستثناء موسم واحد لعبه مع النصر، ويُعد اللاعب من الأساطير التاريخيين للعميد لكنه كشف مرارًا عن حبه للفريق الأصفر بجانب فريقه.