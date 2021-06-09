مفاجأة .. "قرار وشيك" بطل الدوري السعودي 2022 يتأهل مباشرةً لمونديال الأندية

فرصة عظيمة للأندية السعودية

فجر الإعلامي محمد أبو هداية مفاجأة من العيار الثقيل، حول وضع بطل النسخة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أنه من المنتظر أن يتأهل مباشرةً إلى كأس العالم للأندية 2022.

مونديال الأندية يقام كل عام، إذ يشارك به أبطال القارات، بجانب بطل الدوري المحلي في البلد المستضيف للبطولة.

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وأقيمت النسخة الأخيرة من المونديال في دولة قطر، في إطار استعداداتها لكأس العالم للمنتخبات 2022، وتوج به بايرن ميونخ الألماني بعد الفوز أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.

وكتب أبو هداية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "معلومة خاصة : بطل الدوري السعودي للمحترفين الموسم القادم ( ربما ) يشارك في كأس العالم للاندية مباشرة !!، القار لم يُحسم بعد لكنه وشيك !!".

💠 معلومة خاصة :

بطل الدوري السعودي للمحترفين الموسم القادم ( ربما ) يشارك في كأس العالم للاندية مباشرة ‼️

القرار لم يُحسم بعد لكنه وشيك‼️ — محمد أبوهداية (@mabuhedaih) June 8, 2021

تغريدة أبو هداية تشير إلى احتمالية فوز المملكة السعودية باستضافة نسخة 2022 من مونديال الأندية، في ظل سعي المملكة لتنظيم عدة بطولات عالمية في مختلف الرياضات، وهذه هي الحالة الوحيدة التي من الممكن أن يتأهل بها فريق سعودي مباشرةً إلى مونديال الأندية.

يذكر أن الموسم الجديد من الدوري السعودي من المقرر أن ينطلق في أغسطس المقبل، بعدما انتهى الموسم الماضي في أواخر مايو الماضي بفوز الهلال باللقب للمرة الـ17 في تاريخه.