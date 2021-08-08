مفاجأة في حكام مباراتي الهلال والنصر .. والجماهير تسخر وتعترض
ينطلق مساء الأربعاء القادم الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بمواجهة تجمع الفيحاء والاتحاد في مدينة المجمعة، ومن ثم سيلعب يوم الجمعة النصر أمام ضمك ومساء السبت الهلال مع الطائي.
وقد طلب ناديا الهلال والنصر من اتحاد كرة القدم السعودي استقدام حكام أجانب لمباراتيهما في الجولة الأولى تنفيذًا لقرار الاتحاد السماح للأندية طلب استقدام حكام أجانب دون حد أقصى خلال موسم 2021-2022.
صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن خيارات لجنة الحكام عن حكام مباراتي الهلال والنصر في الجولة الأولى من الدوري السعودي، وقد جاء الاختيار مفاجئًا للغاية وقوبل بالكثير من السخرية والاعتراض من جانب الجماهير.
اختيارات المحررين
الصحيفة أوضحت أن الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم سيقود مباراة مرسول بارك بين النصر وضمك، فيما سيتواجد مواطنه سعود العذبة على رأس طاقم حكام مباراة الهلال والطائي على استاد الملك فهد الدولي.
وقد جاء الخبر مفاجئًا كون الجميع كان بانتظار حكام من قارة أوروبا أو أمريكا الجنوبية، وليس من منطقة الخليج العربي، خاصة أن اتحاد الكرة اشترط على كل نادٍ يطلب حكام أجانب أن يُسدد تكلفة استقدامهم والبالغة 175 ألف ريال سعودي.
بعض الجماهير سخرت من اختيار حكام من قطر بدلًا من أوروبا، والبعض الآخر اعترض على دفع 175 ألف ريال لاستقدام حكام من منطقة الخليج العربي، كما يتضح في التغريدات التالية: