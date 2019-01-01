مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة بالدوري المصري

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز على سموحة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق الذي سيواجه سموحة ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك تعرض لهزيمة في المباراة السابقة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الثامنة من منافسات البطولة.

وقام كارتيرون بالدفع بمحمد أبو جبل حارسًا في التشكيل الأساسي، على حساب محمد عواد بعد الظهور بشكل متراجع في المباراة الماضية.

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وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمد عبدالغني – حازم إمام

الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما

الهجوم: محمد أوناجم - مصطفى محمد – أشرف بنشرقي