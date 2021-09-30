مفاجأة.. فيرنانديش يسدد ركلات الجزاء مجددًا على حساب رونالدو في مانشستر يونايتد!

الإصرار على البرتغالي كبير..

أكد نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش على أن مدربه أولي جونار سولشاير قد فضّله على كريستيانو رونالدو في تسديد ركلات الجزاء حال حصول المانيو على واحدة بمباراة فياريال الماضية.

برونو فيرنانديش فشل في تسجيل ركلة جزاء حاسمة أمام أستون فيلا الأسبوع الماضي بالدوري الإنجليزي بسببها هُزم فريقه، وهو ما جعل الاعتقاد السائد هو أن رونالدو من سيتولى هذه المهمة بعد الآن.

لكن ووفقًا لما أكده لاعب سبورتينج لشبونة السابق، فإن سولشاير جدد الثقة فيه قبل انطلاق مباراة فياريال في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

فيرنانديش في حديث للإعلام بعد المباراة قال في هذا الصدد "كنت أنا من سأسدد ركلة الجزاء إن احتسبت لنا اليوم، لكننا لم نتحصل على واحدة".

كما أضاف مبررًا لهذا الأمر بقوله "المدرب هو من يقرر قبل المباراة من يسدد ركلات الجزاء".

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في نهاية المطاف، نجح مانشستر يونايتد بالفوز بصعوبة على فياريال بهدفين لهدف بفضل هدف في اللحظات الأخيرة أتى عبر رونالدو صاحب الـ36 عامًا.

حديث فيرنانديش يؤكد أنه سيتقاسم مهمة تنفيذ ركلات الجزاء مع رونالدو، على عكس المتوقع من قبل الجماهير بعد واقعة مباراة أستون فيلا.

آخر مرة سجل فيها رونالدو لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء كان في أبريل 2009 خلال المباراة التاريخية للشياطين الحمر أمام توتنهام التي انتهت بفوز كتيبة السير بـ5 أهداف لهدفين.

إجمالًا، سجل رونالدو 139 ركلة جزاء من 167 تولى تسديدها على مدار مسيرته، بنسبة نجاح 83%، فيما نجح برونو في تحويل 42 ركلة من أصل 46 بنسبة نجاح أعلى بلغت 91%.