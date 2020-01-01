مفاجأة .. فان دي بيك وقع مع ريال مدريد!

كواليس اتفاق ريال مدريد مع أياكس لضم دوني فان دي بيك قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد

كشف وكيل أعمال النجم الدولي الهولندي دوني فان دي بيك عن كواليس ما حدث بين ريال مدريد وأياكس بشأن موكله منذ الصيف الماضي وحتى تفشي فيروس كورونا.

وكان فان دي بيك قد ارتبط باتفاق شفهي مع ريال مدريد خلال الصيف الماضي، قبل أن يتم الاتفاق بالفعل في بداية 2020، ثم يتراجع ريال مدريد بسبب الأزمة الاقتصادية.

وانضم هذا الصيف دوني فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية مقابل حوالي ما يتراوح بين 40 و45 مليون يورو قادمًا من أياكس.

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وحول ذلك، قال وكيل أعماله إن فيروس كورونا وما نتج عنه من أزمات مالية كان السبب وراء تراجع ريال مدريد عن اتفاقه مع فان دي بيك قبل بداية الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف: "جاء الاتفاق مع اللاعب في الصيف الماضي ولكن بشكل شفهي، وبين ديسمبر ويناير، تم إغلاق الانتقال بين الناديين، حيث تواجد ممثلو ريال مدريد في أمستردام من أجل اللقاء بفان دير سار ومارك أوفرمارس"

وتابع: "في أمستردام اتفقنا على كل شيء وتصافحنا، وتمت الأمور فيما بين جميع الأطراف بنسبة 100%، واتفقنا كذلك أننا سنبقى صامتين لفترة ثم يتجاوز اللاعب الفحص الطبي ويصل في الصيف إلى مدريد"

وأردف: "ولكن كل شيء انتهى بمجرد تفشي فيروس كورونا، كان من البنود التي وقعها اللاعب اجتياز الفحص الطبي في أصعب شهور الوباء، لم يتم الأمر، وبعدها لم يستطع ريال مدريد إنفاق هذا المبلغ ليتراجع الطرفان"

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يذكر أن اللاعب الدولي الهولندي قد سجل 10 أهداف وصنع 11 هدفًا في 37 مباراة مع أياكس أمستردام في الموسم الماضي قبل إلغاء الدوري الهولندي نتيجة لجائحة كورونا.