مفاجأة .. عملاق فرنسي يرصد 20 مليون يورو لضم مصطفى محمد

مارسيليا الفرنسي يسعى للتعاقد مع مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الجمعة، أن هناك تحرك فرنسي من أجل ضم مصطفى محمد مهاجم جلطة سراي التركي المعار من الزمالك، بعد تألقه في الدوري التركي خلال الفترة الأخيرة.

مصطفى محمد انتقل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلى جلطة سراي التركي على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية شراء بمقابل مادي 4 ملايين يورو، حيث قدم مباريات أكثر من ممتازة مع الفريق.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "Takvim" التركية، اليوم الجمعة، أن مصطفى محمد دخل اهتمامات فريق مارسيليا الفرنسي حيث تابع الفريق خلال الفترة الأخيرة عقب تألقه مع جلطة سراي خلال النصف الثاني من الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تحرك أيضًا من سانت إيتيان الفرنسي، من أجل ضم مصطفى محمد بعد فشل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب المغالاة المالية وقتها قبل أن يحسمها جلطة سراي.

وأوضحت التقارير أن سانت إيتيان سيحاول ضم اللاعب حتى إذا تم تفعيل بند الشراء في عقده مع جلطة سراي، من أجل تدعيم الفريق بمهاجم قوي مثل نجم منتخب مصر.

ووضعت إدارة مارسيليا الفرنسي ما يقرب من 20 مليون يورو، من أجل التعاقد مع مصطفى محمد وهو مقابل مادي جيد للغاية، حيث سيستفاد بشكل كبير النادي التركي حال تفعيل بند الشراء ومن ثم بيعه.

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