مفاجأة صادمة .. الاتحاد يفسخ عقد كريم الأحمدي

اللاعب جدد عقده بنهاية الموسم الماضي

في مفاجأة صادمة للجميع، أفادت العديد من المصادر الصحفية أن نادي الاتحاد السعودي توصل لاتفاق مع نجم وسطه كريم الأحمدي على فسخ عقده بالتراضي ورحيله عن الفريق هذا الصيف.

الأحمدي بدأ رحلته مع الاتحاد قادمًا من فينورد صيف 2018، ويُعد منذ قدومه أحد أفضل لاعبي الفريق والدوري السعودي، وقد انتهى عقده في يونيو الماضي وجددته الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي لموسم واحد.

الصحفي هتان النجار أوضح أن فسخ العقد حدث بسبب الإصابة التي لحقت باللاعب وستُؤثر على مشاركته في بقية مباريات الموسم الجاري، فيما تحدثت مصادر أخرى عن رغبة الاتحاد في التعاقد مع لاعب وسط أجني آخر.

الصحفي فيصل بن عبد العزيز انتقد قرار الإدارة، مشيرًا إلى أن الأحمدي جدد عقده ومن ثم فسخه، وهو ما حدث مع المدرب فابيو كاريلي.

وقد دشنت جماهير العميد هاشتاج على تويتر بعنوان "شكرًا كريم الأحمدي" لتوديع النجم المخضرم، وقد أشادت به كثيرًا وبعطائه وانتقد البعض رحيله وبقاء زميله البرازيلي بورنو هنريكي.

يُشار إلى أن الاتحاد يخوض صراعًا شرسًا مع النصر للفوز بخدمات البرازيلي أنسيلمو نجم وسط الوحدة، ومن المتوقع أن يُحسم مصير اللاعب خلال الـ24 ساعة القادمة.

تابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية HD مجانًا لغاية 5 سبتمبر .. اشترك الآن!