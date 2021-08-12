مفاجأة سارة .. ريال مدريد يستعيد نجميه في انطلاقة الموسم

عودة محتملة لنجوم ريال مدريد إلى التشكيلة

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية ظهور اللاعبين داني كارفخال وايدين هازارد في تشكيلة المدرب الإسباني، كارلو أنشيلوتي في أولى جولات الدوري الإسباني.

وكان قد بدأ الثنائي منذ أسبوع في التدرب مع المجموعة الجماعية استعدادًا للموسم الجديد

وحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الثنائي هازارد وكارفخال يعملان بنفس الوتيرة التي يعمل بها زملائهم في التدريبات التحضيرية.

وأضاف التقرير أنه سيتم استدعاؤهم للمباراة الأولى لكن مشاركتهم الأساسية قد تكون محل الشك وسيبدآن على مقاعد البدلاء.

ويريد أنشيلوتي من لاعبيه الوصول بأفضل نغمة جسدية ممكنة في العرض الأول للدوري، لهذا السبب، فإن المدرب الإيطالي يجمع بين التدريب البدني والتكتيكي خلال فترة ما قبل الموسم

وقد تعرض البلجيكي هازارد إلى إصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في يورو 2020 بينما قد أجرى داني كارفخال عملية جراحية على مستوى الركبة.

سيفتتح ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني في 14 أغسطس المقبل خارج أرضه ضد فريق ألافيس.

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