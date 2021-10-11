مفاجأة سارة .. برشلونة يستعيد نجمي الهجوم قبل الكلاسيكو

أنباء سعيدة لجماهير برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن عودة الثنائي الهجومي عثمان ديمبيلي وسيرخيو أجويرو إلى تدريبات الفريق الجماعية قبل معركة الكلاسيكو بأيام.

ديمبيلي وأجويرو شاركا فقط في جزء من هذه التدريبات، ولكنها خطوة مهمة، في طريق عودتهما إلى الملاعب من جديد، خلال الفترة القادمة.

ماذا قال برشلونة؟

نشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للثنائي في التدريب مرفقة بتعليق: "مرحبًا بعودتكما ديمبيلي وأجويرو، الثنائي شاركا في الحصة التدريبية مع المجموعة".

👋Welcome back @Dembouz & @aguerosergiokun!



Both started training for part of the session with the rest of the squad today 🤩 pic.twitter.com/JHbiwmzSkJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 11, 2021

وبعودة ديمبيلي وأجويرو، يكون برشلونة قد استعاد أغلب اللاعبين المصابين، في ظل فترة عصيبة ومهمة مليئة بالمباريات.

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كيف كانت إصابات الثنائي؟

ديمبيلي عانى من تمزق عضلي في فخذه الأيمن وخضع لعملية جراحية في يونيو الماضي، أما أجويرو المنتقل حديثًا إلى الفريق الكتالوني فعانى من إصابة في ربلة الساق تعرض لها في التاسع من أغسطس الماضي.



وحسب ما نشرته بعض التقارير الإعلامية فقد يتواجد اللاعبان في القائمة المرشحة لخوض المباراة ضد فالنسيا، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

الجدير بالذكر أنّ الثنائي الهجومي لم يظهرا مع برشلونة حتى الآن في موسمه الجديد، وإن لم يستعيد الفريق كلامها المباراة القادمة فمن المرجح أن يتواجدا في لقاء الكلاسيكو المقرر إقامته في الـ 24 من هذا الشهر.

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