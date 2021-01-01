مفاجأة .. رغم الأزمات في برشلونة بيكيه يوقع مع سارابيا في أندورا

جيرارد بيكيه مالك نادي أندورا يقوم بالتوقيع مع إيدير سارابيا مساعد كيكي سيتيين المدير الفني السابق لبرشلونة.

أعلن نادي أندورا المملوك للنجم الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن التوقيع مع إيدير سارابيا مساعد المدير الفني السابق للفريق الكتالوني كيكي سيتيين.

جاء هذا بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للفريق عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، قبل قليل.

وكان النادي قد أعلن عن إقالة ناتشو كاسترو المدير الفني السابق وتعيين سارابيا لمدة موسمين ونصف تبدأ بشكل فوري.

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ويأتي هذا التغيير بشكل غير متوقع تمامًا، في ظل الاستقرار الفني في صفوف أندورا، وتقديم الفريق لعدد من العروض الجيدة في الفترة الأخيرة.

ويحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته بدوري الدرجة الثالثة الإسباني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

وكان سارابيا وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن نجوم برشلونة لا يتمتعوا جيدة مع إيدير سارابيا، بعد الفترة التي أمضاها معهم في تدريبهم.

جدير بالذكر أن رحيل سارابيا عن صفوف برشلونة جاء بشكل سيئ بعدما تعرض الفريق لهزيمة ثقيلة من نظيره بايرن ميونخ بثمانية أهداف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.