مفاجأة .. دي بروينه يكشف مرشحه المفضل للكرة الذهبية

من هو اللاعب الأفضل في العالم بعين دي بروينه؟

كشف النجم البلجيكي كيفن دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، عن مرشحه المفضل للفوز بالكرة الذهبية عن عام 2021.

المنافسة على الكرة الذهبية هذا العام شرسة، وظهر دي بروينه بالفعل في قائمة الـ 30 المرشحين لها رفقة زملائه في مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينج، وروبن دياش ورياض محرز وفيل فودين لكن البلجيكي استبعد الأربع.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء بين مانشستر سيتي وكلوب بروج ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

من هو اللاعب؟

قال دي بروينه: "مرشحي للكرة الذهبية؟ إذا كان يتوجب علي الاختيار، سأنظر إلى آخر عامين، وحينها سأقول ليفاندوفسكي لما قدمه من حيث تسجيل الأهداف والفوز مع بايرن ميونج".

ليفاندوفسكي فاز العام الماضي بجائزة الأفضل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكنه لم يتوج بالكرة الذهبية لأن فرانس فوتبول قررت حجب الجائزة بعد تفشي فيروس كورونا.

وماذا قال دي بروينة عن ستيرلينج؟

تطرق النجم البلجيكي للحديث عن ستيرلينج والإحباط الذي يتعرض إليه مؤخرًا بسبب عدم مشاركته بصورة أساسية، حيث قال: "لتدوير مهم، اللعب في 4 بطولات والذهاب بعيدًا مهمة صعبة".

وأضاف: "أتفهم إحباط سترلينج، أنا لاعب وفي بعض الأحيان تحتاج إلى تناغم أكبر، أنا أحتاج أيضًا لنفس الأمر، من الصعب المشاركة في مباراة واحدة، لكن المدرب هو من يتخذ القرار".

وبخصوص اللقاء مع كلوب بروج.. ماذا قال دي بروينه؟

تابع: "دائمًا ما تعج بلجيكا بالمواهب الشابة، كلوب بروج يُصعد العديد من المواهب، تألق أندية بلجيكا في أوروبا شيء مهم حتى تبيع لاعبيها لدول أخرى".

وأتم دي بروين: "نحن ننافس دائمًا ونحاول الفوز، أتمنى أن نحقق اللقب أثناء تواجدي مع الفريق، الأمر لن يحدد قيمتنا، ربما بعض الأشخاص في الخارج ينظرون كذلك، لكن بالنسبة لي أنا سعيد بما قدمه الفريق في آخر 6 سنوات".

الجدير بالذكر أن العام السابق كانت أقرب فرصة للنادي الإنجليزي للفوز بدوري أبطال أوروبا لولا الخسارة المدوية في النهائي أمام تشيلسي.

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