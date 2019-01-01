مفاجأة .. دورتموند يقترب من إعادة قائده السابق هوملز

كشفت تقارير صحافية ألمانية تحظى بمصداقية لا بأس بها، عن رغبة إدارة بوروسيا دورتموند في استعادة القائد السابق ماتس هوملز، بعد ثلاث سنوات قضاها مع العدو الأزلي بايرن ميونخ.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد"، فهناك محادثات متقدمة بين إدارة كلا الناديين، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن عودة صاحب الـ30 عامًا إلى "سيجنال ايدونا بارك" في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتقول التقارير، إن مسؤولي بوروسيا والبايرن، بالكاد توصلا إلى اتفاق شبه نهائي، بما في ذلك رسوم التحويل، والتي ستتراوح ما بين 15 لـ 20 مليون يورو، بحسب ما سيقدمه اللاعب في البند الخاص بالمتغيرات.

ولفت المصدر، أن الصفقة مُعلقة فقط على قرار اللاعب، الذي يُفاضل الآن بين البقاء في "آليانز آرينا"، وتأمين الراتب السنوي الذي يصل لنحو 12 مليون يورو، أو العودة إلى معقل أسود الفيستيفاليا، لكن مقابل ذلك، سيضطر للتنازل عن مليوني من نفس العملة.

▪️التتويج بالدوري الإيطالي + أفضل لاعب وتسجيل 21 هدفًا.

▪️الفوز بكأس دوري الأمم الأوروبية

▪️أول لاعب يصل إلى 💯 فوز و125 هدفًا في دوري الأبطال

▪️أول لاعب يفوز بـ 10 ألقاب في الاتحاد الأوروبي

▪️أول لاعب يحرز في 10 مباريات نهائية للمنتخبات من 2004 لـ 2019



هل يستحق البالون دور؟🤔 pic.twitter.com/gx5vDMxY2W — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

وكان هوملز قد استهل مسيرته كلاعب مع بايرن ميونخ، إلا أن استحالة حصوله على فرصته في شبابه، أجبره على الرحيل، ليذهب إلى المنافس التقليدي، الذي ظل دافع عن ألوانه في أكثر من 300 مباراة في مختلف المسابقات بين عامي 2008 و2016، قبل أن يتخذ قرار العودة إلى بيته القديم قبل 3 أعوام.