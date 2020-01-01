مفاجأة جديدة تفتح أبواب ريال مدريد وبرشلونة أمام مبابي

اللاعب لم يوافق على التجديد لباريس سان جيرمان حتى الآن

أنباء جيدة تلقاها الثنائي ريال مدريد وبرشلونة، في مساعي كل منهما للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بانخفاض سعر اللاعب وفقاً للتحديثات الأخيرة.

زين الدين زيدان مدرب ريال، يعتبر مبابي هو الهدف الأول له، لتأمين مستقبل هجوم الفريق على المدى البعيد، تزامناً مع تقدم كريم بنزيما في العمر.

بعض التقارير الصحفية أكدت دخول برشلونة على الخط، من أجل خطف الصفقة التي ستكون بمثابة أقوى دعاية انتخابية منتظرة.

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موقع "Transfermarkt" الشهير كشف عن انخفاض سعر مبابي من 200 مليون يورو إلى 180 بسبب أزمة كورونا.

وهو ما يتيح الفرصة أمام الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب، من أجل التفاوض وضمه بمقابل مناسب، في حالة استقراره على الرحيل عن باريس سان جيرمان.

النادي الفرنسي تقدم بعرض على مبابي من أجل التجديد، مقابل دفع 150 مليون يورو له على مدار 5 سنوات.

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وهو العرض الذي لم يرد عليه مبابي حتى الآن، وسط شكوك حول رغبته في مغادرة باريس قبل نهاية عقده في 2022.

المؤسسة الإحصائية الشهيرة " KPMG" كشفت عن احتمالية انخفاض سعر مبابي بشكل أكبر في 2021 قبل دخوله العام الأخير من عقده.

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الأمر الذي قد يمثل فرصة ذهبية لريال مدريد وبرشلونة، حيث يمكن وقتها وصول سعر اللاعب إلى 130 أو 150 مليون يورو فقط.

جدير بالذكر أن صاحب الـ22 سنة انتقل إلى باريس من موناكو في 2017 على سبيل الإعارة مقابل 35 مليون يورو، قبل أن يدفع النادي الفرنسي 135 مليون يورو للحصول على خدماته بشكل نهائي في صيف 2018.