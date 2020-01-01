مفاجأة.. تشيلسي يُجدد عقد جيرو

هل بات بقائه أمرًا واقعًا؟

مارس تشيلسي خيار تمديد عقد لاعبه أوليفيه جيرو لمدة عام إضافي، ليبقى الدولي الفرنسي في جنبات ستامفورد بريدج حتى صيف 2021.

ومن المفترض أن ينتهي عقد جيرو مع تشيلسي في الصيف المقبل، وقد ارتبط اسمه بالرحيل إلى أكثر من نادٍ، لكن المفاجأة كانت تمسك إدارة رومان إبراموفيتش به وتمديد إقامته في لندن.

لا يزال صاحب الـ33 عامًا بمقدوره الضغط على الإدارة من أجل السماح له بالرحيل في الصيف، غير أن النادي أراد تأمين مهاجمه في ظل الغموض المحيط بسوق الانتقالات بفعل فيروس كورونا.

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إنتر كان أبرز الساعيين للحصول على خدمات جيرو في الشتاء الماضي، ولكن تعنت تشيلسي وقف حائلًا أمام إتمام الأمر، في الوقت الذي ألمح فيه اللاعب مؤخرًا إلى إمكانية انتقاله مجانًا في الصيف إلى النيراتزوري.

الآن لن يتمكن ملك الصفقات المجانية، بيبي ماروتا، من جلب جيرو مجانًا إلى سان سيرو، وسيتعين عليه دفع قيمته بعدما فعّل البلوز خيار التمديد لعام إضافي.

ومن المتوقع أن يحاول جيرو الخروج في حال أن جلب فرانك لامبارد مهاجمًا جديدًا، حيث يضع الدولي الفرنسي أعينه نصب التواجد في يورو 2021 مع كتيبة ديديه ديشان.

يذكر أن تشيلسي قد أبرم صفقة وحيدة حتى الآن بضم حكيم زياش نظير 40 مليون يورو من أياكس، وقد يضطر النادي إلى الحفاظ على أمواله وعدم شراء لاعبين جدد حال استمرار تفاقم أزمة كورونا الاقتصادية.

كما تجدر الإشارة إلى أن جيرو عاد للمشاركة مجددًا مع لامبارد منذ إصابة تامي أبراهام في الأشهر الماضية، وقد سجل 3 أهداف في 13 مباراة شارك فيها هذا الموسم منهم 8 كأساسي.