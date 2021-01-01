مفاجأة .. بيكيه قد يشارك مع برشلونة أمام باريس سان جيرمان

أنباء سعيدة للمدرب رونالد كومان

يطمح المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، في تدعيم دفاع برشلونة، قبل مواجهة الفريق القادمة يوم الثلاثاء القادم ضد باريس سان جيرمان.

بيكيه الذي أصيب ضد أتلتيكو مدريد في 21 نوفمبر الماضي، عانى من التواء وإصابة جزئية في الرباط الصليبي، عاد مرة أخرى لتدريبات برشلونة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن الأمور تعود الآن للمدرب رونالد كومان، حيث من غير المتوقع أن يشركه كأساسي في المباراة.

ويرجع ذلك لابتعاد اللاعب عن التدريبات لفترة طويلة، وافتقاده لحساسية المباريات لخوض هذه المواجهة الهامة أمام خصم بحجم باريس.

تفاؤل بعودة بيكيه

6 فبراير 2021

حالة من التفاؤل بدأت تظهر في نادي برشلونة الإسباني، بخصوص عودة مدافع الفريق جيرارد بيكيه في أقرب فرصة ممكنة.

بيكيه تعرض لإصابة خطيرة في 21 نوفمبر الماضي أمام أتلتيكو مدريد، حيث عانى من التواء من الدرجة الثالثة في الرباط الجانبي لركبته اليمنى.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل تعرض اللاعب المخضرم لإصابة إضافية في الرباط الصليبي الأمامي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أشارت إلى أن بيكيه قرر تجنب الجراحة، واختار العلاج بصورة طبيعية من أجل العودة.

وهو الأمر الذي جاء بنتيجة إيجابية بشكل كبير، حيث عاد اللاعب لتدريبات الفريق مرة أخرى وبدأ يركض بالفعل.

وأوضحت الصحيفة أن بيكيه يقوم حاليًا بالعديد من التدريبات الفردية في صالة الألعاب الرياضية، لتقوية عضلات الفخذ والركبة.

ويأتي الهدف الحالي للفريق الطبي لبرشلونة، هو تجهيز اللاعب لمواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم 10 مارس القادم.

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وعلى جانب آخر يستمر الغموض حول موقف الظهير الإسباني سيرجي روبيرتو، بينما تنعدم فرص أنسو فاتي بالتدريج في اللحاق بمواجهة باريس بعد الأنباء حول خضوعه لعملية جراحية جديدة.