مفاجأة .. برشلونة يمكنه شراء ديباي بخمسة ملايين يورو

هل يحسم النادي الكتالوني الصفقة؟

أبدى نادي ليون الفرنسي ترحيبه بالتخلي عن نجمه ممفيس ديباي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بقيمة مالية صادمة بدلًا من خسارته بالمجان.

ديباي يدخل في العام الأخير من عقده مع ليون، وسط تأكيدات حول عدم رغبته في التوقيع على عقد جديد مع النادي الفرنسي.

وعلى الجانب الآخر يبحث برشلونة عن مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي، ومن المقرر عودته للتفاوض مع ديباي مرة أخرى خلال شهر يناير.

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برشلونة حاول التعاقد مع اللاعب في الصيف، لكن ليون تمسك بمبلغ 25 مليون يورو للتخلي عن خدماته، وهو ما عجز النادي الكتالوني عن تلبيته.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن ترحيب ليون ببيع ديباي مقابل 5 مليون يورو فقط الشهر القادم.

ويأتي ذلك لتفادي خسارة اللاعب بالمجان، خلال الأزمة المالية التي يمر بها النادي بسبب وباء كورونا.

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وهو ما يفتح الطريق أمام برشلونة للتعاقد مع اللاعب، وسد العجز الذي يعاني منه فريق المدرب رونالد كومان في الهجوم، بعد رحيل لويس سواريز وإصابة أنسو فاتي.

يذكر أن صاحب الـ26 سنة، نجح في تسجيل 7 أهداف وقام بصناعة 4 في 15 مباراة مع ليون بكل البطولات هذا الموسم.