مفاجأة .. برشلونة يكشف ميزانية سوق الانتقالات القادم

رغم المعاناة الاقتصادية .. مفاجأة سارة لعشاق البلوجرانا

شدد إدوارد روميرو، نائب الرئيس الاقتصادي لنادي برشلونة، على أن هناك فرصة لضخ مبلغ من المال من أجل التعزيزات في سوق الانتقالات الشتوية، على الرغم من الأزمة المالية الحادة التي يعاني منها "البلوجرانا".

برشلونة يعيش فترات سيئة على المستوى الاقتصادي، ورغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة لابورتا، فلا يزال النادي يعاني من وضع اقتصادي صعب ولا تزال فاتورة الأجور مرتفعة، والسبب الرئيسي في ذلك ارتفاع قيمة عقود بعض لاعبي الفريق.

ما هي القيمة المالية التي يستطيع برشلونة ضخها الشتاء المقبل؟

أكد نائب الرئيس الاقتصادي لبرشلونة إلى قناة "TV3" أن برشلونة لا يزال يعاني من أزمة اقتصادية، وأنّ جزء منه ناتج عن كتلة الرواتب المرتفعة.

وفي الوقت نفسه، أشار روميرو إلى أن إدارة النادي الكتالوني خصصت هذا الشتاء مبلغ 20 مليون يورو، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق وجلب صفقات جديدة.

وما هو الجديد بخصوص عقود الرعاية؟

برشلونة لا يزال يبحث عن راعٍ جديد، في ظل أن علاقته وراكوتين تقترب من نهايتها، بسبب رفض الشركة اليابانية العودة إلى القيم المالية المحددة قبل كورونا.



ومنذ 2017 وحتى 2021 دفعت راكوتين إلى برشلونة 55 مليون يورو سنويًا لكن تجديد العقد حتى 30 يونيو السابق تم مقابل تخفيض المبلغ إلى 30 مليون يورو.

وتطرق روميرو إلى هذا الصدد، وقال: "كل من يريد وضع اسمه على قميص برشلونة عليه أن يدفع"، مؤكدا أن برشلونة يريد ما لا يقل عن 55 مليون يورو في الموسم.

واختتم: "نحن نبحث عن القيمة التي كانت لدينا قبل الوباء، وعلينا تجاوزها". وهذه كانت إشارة إلى الانخفاض الذي حدث مع شركة راكوتين مع تفشي وباء كوفيد 19.

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