مفاجأة .. برشلونة يقترب من ضم كيفين برينس بواتينج

برشلونة يواصل تدعيماته في سوق الانتقالات الشتوية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلنت مصادر صحفية إيطالية أن النجم الدولي الغاني كيفين برينس بواتينج بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف برشلونة خلال الأيام المقبلة. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان بواتينج قد ارتبط بأخبار تفيد برحيله عن صفوف نادي ساسولو خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، ولكن برشلونة لم يكن طرفًا في هذه التفاصيل.

وأفادت الأخبار القادمة من إيطاليا أن بواتينج حاليًا يستعد للوصول إلى برشلونة من أجل توقيع عقود انضمامه رسميًا إلى صفوف الفريق الكتالوني.

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وحسب المصادر أيضًا فإن بواتينج سينضم لبرشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون ذكر إذا كان العقد سيتضمن أحقية الشراء أم لا.

وكان برشلونة قد دخل في مفاوضات مع كلًا من أدريان رابيو وفرينكي دي يونج من أجل تعزيز وسط ملعبه الذي أصبح أحد نقاط ضعف الفريق، ولكنه فشل في حسم صفقة كليهما.

يذكر أن بواتينج كان قد لعب لصفوف ميلان في أفضل فتراته، تلك التي أعقبت تألقه في كأس العالم 2010، قبل أن يفقد الكثير من مستواه بسبب عدم الالتزام.