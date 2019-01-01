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مفاجأة - برشلونة كاد يخسر أنسو فاتي قبل شهر فقط

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Alex Caparros
جواز السفر الإسباني كاد يفقد برشلونة جوهرته الشابة أنسو فاتي

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن برشلونة كان قاب قوسين أو أدنى من فقدان جوهرته الشابة أنسو فاتي بسبب عدم امتلاكه لجواز سفر إسباني.

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وتألق أنسو فاتي في المباراة الأخيرة لبرشلونة، حيث صنع هدفًا وسجل آخر في مباراة فاز بها الفريق الكتالوني بخمسة أخداف لهدفين أمام فالنسيا في كامب نو.

وعقب تألقه أمام فالنسيا تحدث الكثرون عن الموهبة القادمة بقوة والذي لم يكمل عامه السابع عشر بعد، لتكشف صحيفة سبورت عن مفاجأة صادمة بشأنه.

كانت هذه المفاجأة أنه قبل شهر واحد من الآن لم يكن فاتي يمتلك جواز سفر إسباني، الأمر الذي كان سيؤدي إلى الاستغناء عنه من قبل برشلونة.

وينص القانون الأوروبي على أن يمتلك كل نادٍ 4 لاعبين فقط لا يحملون جواز سفر أوروبي، وفي برشلونة كان اللاعبون الأربعة مكتملين بالفعل.

ومن أجل تصعيد فاتي إلى الفريق الأول كان أمام برشلونة حل من اثنين، إما الاستغناء عن أحد من لا يمتلكون جواز سفر أوروبي، وإما إعطاء الجنسية الإسبانية لفاتي حتى يحمل جواز سفر إسباني.

وهنا لجأ برشلونة إلى الحل الثاني بأن أعطى الجنسية الإسبانية للاعبه الصاعد، ومن ثم قام بتصعيده إلى الفريق الأول بعد تجاوز هذه النقطة.

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يذكر أن ريال مدريد كان قد مر بنفس الأمر مع نجمه الياباني الجديد كوبو، قبل أن يقوم بإعارته إلى ريال مايوركا في النهاية.

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