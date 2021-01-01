مفاجأة بالدليل.. ميسي يرهق ميزانية برشلونة ماليًا حتى لو رحل بنهاية الموسم!

أرقام لا تصدق..

يبدو أن تسريبات عقد ليونيل ميسي الخرافي في برشلونة لن تتوقف من قبل صحيفة "إل موندو" وهذه المرة بالكشف عن مبلغ ضخم تحصل عليه البرغوث بمجرد حلول شهر فبراير 2021.

وكانت تقارير إل موندو السابقة قد أشارت إلى أن عقد ميسي الأخير في كامب نو كان فعليًا بقيمة 555 مليون يورو، مع العديد من التفاصيل المالية الغريبة التي يتعجب لها القاصي والداني.

التسريب الجديد من الصحيفة الإسبانية يتحدث عن 66 مليون يورو سيتحصل عليها ميسي بمجرد بداية شهر فبراير 2021، فيما أسمته إدارة جوسيب ماريا بارتوميو في العقد بـ"شرط الولاء".

هذا الشرط ينطوي على أنه في حالة أن استمر ميسي في برشلونة حتى مطلع فبراير 2021، يتعين على الإدارة مكافأته بـ66 مليون يورو، على أن يتم الدفع على قسطين.

القسط الأول من المقرر أن يكون في نهاية مارس 2021، بينما القسط الثاني سيكون في منتصف يوليو من العام نفسه.

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الأزمة الكبرى أنه حتى في حال أن قرر ميسي مغادرة برشلونة بنهاية عقده الصيف المقبل، فسيتقاضى المبلغ كاملًا وكأن شيئًا لم يكن، في شيء يتعارض من الأساس مع فكرة "الولاء" المطروحة في هذا الشرط الغريب.

بالطبع، الوضع المالي المأساوي لبرشلونة في الفترة الماضية لم يكن بحاجة لأن يزداد سوءًا بديون أخرى من هذا القبيل، فالنادي يحتاج لدفع قرابة 600 مليون يورو من ديونه في الأشهر المقبلة.

الجدير بالذكر أن تقارير من صحف إسبانية أخرى زعمت أن ليونيل ميسي قد قرر مقاضاة صحيفة إل موندو وجوسيب ماريا بارتوميو باعتبار أن الأخير هو من سرب العقد لهم.