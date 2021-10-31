مفاجأة .. باريس سان جيرمان خُدع بإصابة راموس الطويلة

لم يكن هذا هو المأمول..

ملأ التفاؤل جنبات باريس سان جيرمان عند التعاقد مع سيرخيو راموس رغم إصابته، وهذا ما ساهم في "صدمة" بعدما تأخرت كثيرًا عودة الدولي الإسباني للملاعب.

وكان باريس سان جيرمان قد ضم راموس مجانًا بنهاية عقده مع ريال مدريد هذا الصيف، لكنه وبعد مرور ثلاثة أشهر من الموسم الجديد لم يخض ولا مباراة أو تمرين للإصابة.

صحيفة "ليكيب" في تقرير لها أشارت إلى أن مسؤولي باريس كانوا على دراية بطبيعة إصابة راموس، إلا أن التوقعات الطبية لم تكن تشير إلى هذا الغياب الطويل جدًا.

إصابة راموس كانت عبارة عن آلام في الركبة مع إجهاد بربلة الساق، وفيما بعد ازدادت أوضاع ربلة الساق سوءًا وهو ما ترتب عليه زيادة مدة الغياب.

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بمرور الوقت، أيّقنت إدارة بي آس جي أنها لم تضع التقديرات الصحيحة لمتى سيعود راموس مجددًا للملاعب، وتحول التفاؤل إلى تشاؤم وخروجه تقريبًا من الحسابات.

في كل الأحوال، سيبدأ صاحب الـ35 عامًا التدرب مع باريس في نهاية هذا الأسبوع، وستسلط الأضواء كلها عليه لرؤية إذا ما تعافى حقًا من إصابته أم سيحدث "الخداع" مجددًا.

ويستعد باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة لعدد من المباريات الهامة سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، لذلك فانخراط لاعب بقيمة راموس بقائمة ماوريسو بوتشيتينو من شأنه إضفاء قيمة كبيرة.

الجدير بالذكر أن آخر مشاركة لراموس في المباريات تعود لشهر مايو الماضي، عندما تواجد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد أمام تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج.