مفاجأة .. الهلال يفاوض مهاجم ميلان من أجل ضمه في الصيف

الهلال يسعى لتدعيم الفريق بقوة قبل الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تحرك إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل تجاه صفقة قوية من أجل حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فهد بن نافل يسعى لتعويض خسارة صفقة تاليسكا الذي انضم للنصر مؤخرًا بعد مفاوضات طويلة معه، بصفقة قوية ومن أجل الاستعداد للموسم المقبل بعد حسم لقب الموسم الحالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "البلاد" السعودية، أمس الإثنين، أن ماريو ماندجوكيتش نجم يوفنتوس السابق وميلان الحالي دخل دائرة اهتمامات الهلال بقوة في انتقالات الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة خلال تقريرها إلى أن اقتراب اللاعب من أن يكون لاعبًا حرًا حيث ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي مع الفريق الإيطالي، هو ما دفع إدارة الهلال التفكير به.

التعاقد مع ماندجوكيتش قد يكون لتعويض رحيل بعض اللاعبين المهمين في صفوف الهلال بالوقت الحالي على رأسهم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

وكان لماندجوكيتش تجربة في المنطقة العربية مع الدحيل القطري لكنها لم تكن ناجحة بشكل كبير حيث خاض 7 مباريات فقط سجل خلالهم هدفًا واحدًا.

اقرأ أيضًا

ليلة تتويج الهلال باللقب؟ "مهزلة في دوري محترم"

لاعب الأهلي السابق: اتركوا العويس يرحل وإلا..

فيديو | 5 أسباب .. "الهلال بطلًا غير مستحق"

متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟