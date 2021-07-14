مفاجأة .. الهلال يزاحم النصر ويخطط لإفساد صفقته

من سيحسم الصفقة لصالحه؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال، يزاحم النصر على ضم أحد الصفقات التي يفاوضها العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم المقبل.

من هو اللاعب الذي يتنافس الهلال والنصر لضمه؟

وأشارت قناة "TYC" الأرجنتينية إلى أن ليساندرو لوبيز، أصبح أحد أهم أهداف العديد من الفرق السعودية وليس النصر فقط، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت القناة أن أبرز المهتمين لضم ليساندرو بجانب النصر، هو نادي الهلال، والذي أبدى اهتمامه باللاعب خلال الفترة الأخيرة، ويسعى لضمه.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن النصر يفاوض الأرجنتيني ليساندرو لوبيز مدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ما هو موقف بوكا جونيورز من بيع ليساندرو؟

وأكدت القناة الأرجنتينية على أن بوكا جونيورز سيبيع ليساندرو للنادي صاحب المقابل المادي الأكبر، لكي يتم تحقيق أكبر استفادة مالية للنادي خلال الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن تبحث إدارة بوكا جونيورز عن أفضل الحلول خلال الأيام المقبلة، لاختيار العرض المناسب للنادي واللاعب.

كم تبلغ قيمة عرض نادي النصر لضم ليساندرو؟

وكان نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد تقدم بعرض من أجل الحصول على خدمات ليساندرو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من بوكا جونيورز، ولكن مسؤولي الأخير رفضوا فكرة الإعارة.

وتقدمت إدارة النصر بعرض جديد لشراء لوبيز، بلغ قيمته 2.2 مليون دولار، وهناك اتجاه لموافقة بوكا جونيورز، ولكن في حالة تقدم الهلال بعرض يفوقه سيتم الموافقة عليه.

ما هي العقبة أمام انضمام ليساندرو إلى الدوري السعودي؟

وكشفت صحيفة "DS Diario Show" الأرجنتينية، عن عقبة أمام انتقال ليساندرو إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تتمثل في زوجة اللاعب.

وأكدت الصحيفة على أن انتقال ليساندرو إلى الدوري السعودي، قد يتسبب في قلق لزوجته، لأنها ستواجه ثقافة مختلفة.

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